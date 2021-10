Salernitana, tegola centrocampo: stop di tre settimane per Lassana Coulibaly Il calciatore si era infortunato contro il Genoa

I timori della vigilia si sono confermati tali. Lassana Coulibaly dovrà star fermo ai box per almeno tre settimane. L’esame diagnostico a cui si è sottoposto il centrocampista maliano presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato una lesione muscolare di media entità al muscolo semimembranoso sinistro. Un problema non da poco per Fabrizio Castori che si ritroverà ad affrontare le sfide salvezza contro Spezia ed Empoli senza uno dei pilastri del suo centrocampo. Contro il Genoa era subentrato Di Tacchio al quale, con ogni probabilità, spetterà il compito di sostituire Lassana Coulibaly. Ancora da valutare, invece, le condizioni di Mamadou Coulibaly per il quale, tuttavia, l'infortunio subito dovrebbe essere meno grave.