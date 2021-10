Breda ritorna a Salerno, tappa a Palazzo di Città per il "capitano" Il sindaco: «Salerno resterà sempre la sua casa»

Oltre ad essere una bandiera della Salernitana, in passato è stato anche assessore allo Sport della città di Salerno. Roberto Breda, allenatore di calcio, è uno dei pezzi di storia della formazione granata. In questi giorni il "capitano" è in città e ne ha approfittato per far tappa a Palazzo di Città dove ha incontrato il riconfermato sindaco Vincenzo Napoli. «Che piacere ricevere a Palazzo di Città Roberto Breda, ex calciatore ed allenatore della Salernitana, da sempre amato e stimato dai nostri tifosi e dalla città tutta. Roberto ha voluto testimoniarmi la sua amicizia e la sua gioia per la mia riconferma a sindaco di Salerno. Salerno resterà sempre la sua casa e noi lo accogliamo sempre con grande affetto», le parole del primo cittadino che ha documentato con un post sui social la visita di Roberto Breda a Palazzo di Città.