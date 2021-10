Cessione Salernitana, tifosi in ansia: «Speravamo fosse imminente» Dalla Capitale filtra cauto ottimismo, il rinvio non dipenderebbe da motivi economici

La nuova scadenza fissata al 15 novembre dai trustee per la presentazione di offerte d'acquisto per la Salernitana ha provocato malumore e preoccupazione negli ambienti del tifo granata. Un po' tutti, infatti, speravano che dopo la nota delle scorse settimane, la trattativa stesse entrando nella sua fase decisiva. Così non è stato ma dalla Capitale continua a filtrare cauto ottimismo. La proroga disposta dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, infatti, non sarebbe legata a motivi economici, quanto alla necessità di rimodulare formalmente le offerte. Non a caso i rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust hanno chiarito nuovamente le modalità d'acquisto, specificando che non potranno esserci formule differenti rispetto a quelle indicate.

Aspetto che, per ora, rende “non vincolanti” le tre proposte arrivate sulla scrivania dei trustee. La proroga disposta, dunque, nelle intenzioni dei trustee dovrà servire a limare questi aspetti, nella speranza di riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Ma il nuovo termine fissato, al tempo stesso, potrebbe consentire a nuovi potenziali acquirenti di farsi avanti. L'unica certezza, per il momento, è che la vicenda non potrà essere risolta a strettissimo giro. Un aspetto che non lascia tranquilli i tifosi.

«Dopo l'ultimo comunicato credevamo che tutto fosse in dirittura d'arrivo», ha commentato nel corso della trasmissione “Granatissimi” il presidente del club Peppino Soglia, Vincenzo Fortunato. “Invece si sono presi altri quaranta giorni di tempo per questa trattativa. Siamo un po' preoccupati. Speriamo, inoltre, che la squadra non risenta di queste vicende extra-calcistiche», ha concluso Fortunato, esprimendo un pensiero che trova d'accordo gran parte della tifoseria.