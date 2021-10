Salernitana, c'è l'intesa per il rinnovo del contratto di Milan Djuric L'agente Sabbatini a 696 TV: «Ci siamo incontrati, ora dobbiamo cristallizzare l'accordo»

Il gol-vittoria messo a segno da Milan Djuric contro il Genoa è entrato di diritto nella storia della Salernitana. La rete del bosniaco, infatti, ha regalato al cavalluccio marino la prima vittoria nel campionato di serie A ed ha scacciato i fantasmi della crisi che aleggiavano sull'Arechi. Ma il sigillo realizzato contro i liguri, abbinato alle prestazioni convincenti disputate in questo avvio di stagione, potrebbe aver avvicinato anche il rinnovo di Djuric con la Salernitana. Il contratto dell'attaccante, infatti, scadrà a giugno e, nonostante i contatti avuti in estate, le parti non hanno raggiunto ancora l'intesa. In questi giorni, però, l'agente Vittorio Sabbatini ha incontrato il direttore sportivo Angelo Fabiani per intavolare il discorso. E la conferma è arrivata dallo stesso procuratore, intervenuto nel corso della trasmissione Granatissimi in onda su Ottochannel 696. «Abbiamo avuto un incontro con il direttore sportivo Angelo Fabiani e avremmo avuto un'intesa di massima. Ora vedremo nei prossimi giorni se riusciremo ad affinare alcuni aspetti dell'accordo e, a quel punto, potremo cristallizzare il tutto», ha spiegato il procuratore di Djuric che sta provando in ogni modo a raggiungere un'intesa con il club granata. «Milan è un giocatore che si applica molto e crede molto in questo progetto. Lui si sente molto coinvolto, è un giocatore che è molto maturato in questi anni. La piazza di Salerno ha contribuito in questa crescita e lo ha aiutato a dimostrare quello che di ottimo aveva dentro. È consapevole che deve applicarsi molto anche perché vuole essere un esempio per i più giovani e una parte fondamentale di questa squadra».