Salernitana, infermeria da svuotare verso La Spezia È l'obiettivo dei granata, anche se non è semplice da raggiungere per il primo match dopo la sosta

Nuovo allenamento mattutino per la Salernitana, che si ritroverà alle 10.30 per proseguire la preparazione verso la sfida con lo Spezia, in programma sabato 16 (calcio d'inizio alle 15). Il Cavalluccio Marino ha salutato Vid Belec, Norbert Gyomber, Grigoris Kastanos, Wajdi Kechrida, Stefan Strandberg e Frederic Veseli, impegnati in Nazionale. Ieri la squadra granata ha sviluppato il primo allenamento settimanale con una fase di attivazione di ripristino tecnico-coordinativa con palla e senza. Successivamente i ragazzi di Fabrizio Castori hanno svolto quattro blocchi di lavoro metabolico.

Lavoro atletico specifico per Matteo Ruggeri, rientrato a Salerno dopo il ciclo di terapie. Infermeria da svuotare per la Salernitana: obiettivo non semplice da raggiungere per il primo match dopo la sosta. Verso La Spezia solo Mamadou Coulibaly proverà ad accelerare per tornare a disposizione dopo il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, rimediato nel match con il Genoa. Terapie per il mediano, in compagnia di Leonardo Capezzi, reduce dall'operazione in artroscopia al ginocchio destro, e Lassana Coulibaly, che ha rimediato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra nella vittoria sul Grifone.