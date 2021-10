Spezia, Bourabia salterà la sfida con la Salernitana Lesione distrattiva al polpaccio della gamba destra e due mesi di stop per il centrocampista

Ripresa degli allenamenti anche per lo Spezia e il percorso dei liguri verso la sfida con la Salernitana (sabato 16 al "Picco" con calcio d'inizio alle 15) si è aperta con lo stop a cui sarà costretto Mehdi Bourabia. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una lesione distrattiva al polpaccio della gamba destra. Via al ciclo di terapie e almeno due mesi di stop: Bourabia, decisivo per la vittoria dello Spezia a Venezia, l'unica nelle prime 7 giornate di campionato, salterà sicuramente la gara con i granata. Nessuna lesione muscolare, invece, per Kelvin Amian: sovraccarico con infiammazione alla regione pubica e lavoro di scarico sviluppato al centro tecnico per essere subito a disposizione di Thiago Motta, costretto a fare a meno di Rey Manaj, Suf Podgoreanu, Jakub Kiwior, David Strelec, Petko Hristov e Janis Antiste, impegnati nella finestra nazionali. Ieri il secondo allenamento settimanale per gli aquilotti con una seduta pomeridiana prevista in giornata con lo sguardo rivolto anche al mercato e all'elenco degli svincolati.