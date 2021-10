Salernitana, due casi covid nel gruppo-squadra della Primavera Attesa per i risultati dei nuovi test per il gruppo-squadra. Pausa nazionali anche per l'under

Casi covid nel gruppo-squadra della Primavera della Salernitana. Due tesserati granata sono risultati positivi e il club di via Allende attende i risultati dei tamponi effettuati nelle ore successive agli altri tesserati. Anche il campionato Primavera vive la pausa Nazionali. I granatini, reduci dal successo in trasferta sul campo della Reggina (0-2) nel gruppo B del campionato Primavera 2, torneranno in campo per il match della quinta giornata, in programma sabato 16 ottobre. Al campo Volpe sarà sfida contro il Perugia e i casi covid, riscontrati nella giornata di ieri, non dovrebbero mettere in discussione il programma gare della formazione under del Cavalluccio Marino. La Salernitana è nel gruppo di metà classifica, ma che è anche quello delle seconde nella graduatoria del gruppo B, a quota 6 punti, frutto di due sconfitte e due vittorie nelle prime quattro giornate di campionato.