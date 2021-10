Salernitana, si ferma anche Gyomber Non mancano i grattacapi per Castori: affaticamento al flessore per lo slovacco

Doppia seduta per la Salernitana con lavoro di forza in palestra, tattica e partite ad alta intensità. Aspetti fisici in mattinata, riscaldamento tecnico-coordinativo nel pomeriggio con lavoro tattico situazionale per i granata di Fabrizio Castori nel pomeriggio. Il report giornaliero presenta un ulteriore stop nella rosa del Cavalluccio Marino. Affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra per Norbert Gyomber. Il difensore slovacco si è sottoposto a seduta fisioterapica al pari di Leonardo Capezzi, reduce dall'intervento in artroscopia al ginocchio destro, di Mamadou Coulibaly e Lassana Coulibaly. Non mancano i grattacapi per Castori verso la trasferta di La Spezia (la gara al "Picco" è in programma sabato 16 con calcio d'inizio alle 15). La Salernitana si allenerà domani a partire dalle 15.