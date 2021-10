Salernitana, emergenza a centrocampo: nuovi contatti con Viola L'ex Benevento attende una risposta tra oggi e domani

L'emergenza che si è abbattuta sul centrocampo della Salernitana ha fatto tornare attuale la pista Nicolas Viola. L'ex calciatore del Benevento nei giorni scorsi ha avuto nuovi contatti con la società granata che tra oggi e domani dovrà sciogliere le riserve. Il 31enne è ancora svincolato e dopo l'esperienza in massima serie con i giallorossi, non è riuscito a trovare squadra. Con la Salernitana ci sono stati diversi ammiccamenti ma, fin qui, non si è riusciti a chiudere l'operazione. Va ricordato, tra l'altro, che la società granata non ha spazio nella lista over e, quindi, dovrebbe prima rescindere un contratto per poter tesserare Viola. Nelle prossime ore il calciatore attende di ricevere la risposta definitiva.

Le caratteristiche del calciatore non fanno impazzire Fabrizio Castori che, tuttavia, deve fare i conti con gli infortuni di Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly. Anche Mamadou Coulibaly non è al meglio ma i tempi di recupero del senegalese dovrebbero essere più brevi rispetto agli altri due compagni di squadre. Assenze pesanti che potrebbero giustificare il ritorno di fiamma avuto con Viola. La Salernitana, infatti, dopo la sosta dovrà affrontare tre scontri salvezza contro Spezia, Empoli e Venezia. E lo dovrà fare senza pedine importanti.

Ieri, tra l'altro, anche Norbert Gyomber è stato costretto a mordere il freno: il difensore, utilizzato da terzino nelle ultime due partite, è alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha costretto anche a rinunciare alla convocazione con la sua Nazionale. La speranza di Castori è che non si tratti di nulla di grave ma le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore.