Salernitana, nasce il "club dal Presidente": «Così Loris vivrà in eterno» Al rione De Gasperi anche Mamadou e Lassana Coulibaly e Gyomber che hanno rassicurato i tifosi

Da inizio campionato il suo volto è impresso su di un bandierone che campeggia nella curva Sud dell’Arechi e negli stadi dove è di scena la Salernitana. Da questa sera il volto di Loris Del Campo campeggia anche nel “club dal Presidente”, il nuovo ritrovo di tifosi dedicato al giovane cuore granata che perse la vita lo scorso 10 maggio durante i festeggiamenti per la promozione in serie A a causa di un incidente.

Fondato da Alessio Del Campo, fratello di Loris, il club ha sede al rione De Gasperi, in via Sorelle Vigorito. «Tutto quello che facciamo è per tenere vivo il ricordo di Loris. Lui amava la Salernitana e questo è il modo migliore per onorare la sua memoria», ha detto con commozione Alessio Del Campo che, in occasione dell’inaugurazione, ha ricevuto l’abbraccio di tanti cuori granata. Oltre al presidente del Centro di Coordinamento Salernitana Clubs, Riccardo Santoro, nel rione De Gasperi sono arrivati diversi rappresentanti dei gruppi ultras della Curva Sud. Anche la Salernitana ha inviato una sua delegazione. Insieme al team manager Salvatore Avallone, c’erano Mamadou Coulibaly, Lassana Coulibaly e Norbert Gyomber. I tifosi hanno approfittato della presenza dei propri beniamini sia per scattare una foto ricordo che per sincerarsi delle loro condizioni di salute, visto che sono tutti infortunati. Sia il centrocampista senegalese che il difensore slovacco hanno rassicurato tutti e dovrebbero recuperare per la sfida di sabato contro lo Spezia; nessuna chance, invece, di vedere in campo Lassana Coulibaly per il quale occorreranno almeno tre settimane. Ai tre, inoltre, i tifosi hanno chiesto massimo impegno e determinazione per centrare la salvezza. E, magari, dedicarla anche a chi tifa la Salernitana da Lassù.