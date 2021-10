Salernitana: Mamadou Coulibaly torna in gruppo, si ferma anche Ranieri Problemi muscolari per il difensore che ha lavorato a parte con Gyomber e Ruggeri

L'allenamento svolto questo pomeriggio al Mary Rosy dalla Salernitana ha portato una buona ed una cattiva notizia a Fabrizio Castori. Se da un lato, infatti, il tecnico ha recuperato Mamadou Coulibaly che è tornato a lavorare con il gruppo, dall'altro ha dovuto fare i conti con il forfait di Luca Ranieri. L'esterno sinistro, al pari di Norbert Gyomber, ha svolto un lavoro atletico specifico a causa di un lieve affaticamento muscolare. Nulla di grave per entrambi che non dovrebbero essere a rischio per la sfida del "Picco" di La Spezia. Non ci saranno sicuramente, invece, Matteo Ruggeri (che ha iniziato il lavoro differenziato dopo l'infortunio), Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly (fisioterapia per entrambi). Gli uomini di Castori hanno aperto la seduta con un riscaldamento tecnico-coordinativo prima di essere impegnati con un lavoro tattico in velocità con palla. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno lunedì alle 15 presso il C.S. “Mary Rosy”.