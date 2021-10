Salernitana: Veseli in campo con la Nazionale, Castori sorride Il difensore ha smaltito i postumi dell'infortunio e tornerà utile in questa fase di stagione

Il fine settimana ha consegnato qualche buona notizia a Fabrizio Castori in vista del trittico salvezza che attende la Salernitana alla ripresa del campionato. La prima nota lieta è arrivata da Budapest dove la nazionale albanese ha superato con il risultato di 1-0 l'Ungheria. A far sorridere l'allenatore granata è stato l'impiego di Federic Veseli: il difensore, dopo l'infortunio subito nel ritiro di Cascia, ha disputato oltre un'ora di gioco, subentrando all'infortunato Djimsiti. Il calciatore della Salernitana si è disimpegnato sul centrosinistra in una difesa a tre ma per caratteristiche può agire anche da terzino in una difesa a quattro. Fin qui Castori non lo ha mai potuto impiegare per via dell'infortunio che lo ha costretto a mordere il freno per quasi due mesi. Ma la prova offerta con la maglia della sua Nazionale conferma che il 28enne è completamente recuperato. Una freccia in più nell'arco di Castori che in settimana ha dovuto fare i conti con non poche defezioni. Ieri, infatti, si è fermato anche Luca Ranieri per un lieve affaticamento muscolare. Il calciatore di proprietà della Fiorentina si è allenato a parte insieme a Norbert Gyomber ma entrambi dovrebbero essere arruolabili per la sfida di La Spezia. In attesa di ritrovare i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, Castori ha potuto contare nuovamente su Mamadou Coulibaly che ha smaltito in tempi record i postumi della botta subita contro il Genoa ed è pronto per riprendersi la maglia da titolare in terra ligure.