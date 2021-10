Salernitana, maledizione infortunati: out Ribery, Gondo e Bogdan Contro lo Spezia i granata rischiano di avere gli uomini contati

L'emergenza in casa Salernitana non conosce tregua. Alla ripresa degli allenamenti Fabrizio Castori ha dovuto fare i conti con tre defezioni importanti. La principale riguarda Franck Ribery: il francese ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore ma quasi sicuramente il francese sarà costretto a saltare lo scontro-salvezza con lo Spezia. In forse anche Luka Bogdan (risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra) e Cedric Gondo (risentimento muscolare all’adduttore sinistro). Indisponibilità che si aggiungono a quelle di Matteo Ruggeri (lavoro atletico specifico), Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly (fisioterapia). Le uniche due buone notizie sono arrivate da Luca Ranieri e Norbert Gyomber che sono tornati in gruppo.