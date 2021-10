Salernitana, Ribery rassicura i tifosi: «Più la paura che il danno» Forte contusione per il francese che dovrà saltare la sfida con lo Spezia

«Più la paura che il danno». Franck Ribery ha utilizzato i social per tranquillizzare i tifosi della Salernitana e quanti temevano che l'infortunio subito lunedì in allenamento fosse più grave del previsto. Nel pomeriggio il francese si è sottoposto agli accertamenti che avrebbero escluso fratture o lesioni alla caviglia destra. Per il numero 7 granata, dunque, si tratterebbe soltanto di una forte contusione che, in ogni caso, lo costringerà a saltare la sfida salvezza contro lo Spezia. Un danno minore rispetto a quanto si temeva: il calciatore dovrà stare a riposo almeno fino all'inizio della prossima settimana per poi sottoporsi ad un nuovo controllo.