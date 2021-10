Salernitana, sarà esodo anche a La Spezia: sold-out il settore ospiti del Picco Con Napoli, Juventus ed Inter prevista una prelazione per i possessori di Tessera del Tifoso

Sono terminati in meno di un'ora gli 890 biglietti per il settore ospiti dello stadio "Picco" di La Spezia. Anche in terra ligure, dunque, la Salernitana potrà contare sul sostegno incessante dei propri tifosi che si preparano a far registrare un nuovo esodo, l'ennesimo stagionale. Un fattore importante che Djuric & co. proveranno a far valere sul campo.

Intanto, in vista dei big match contro Napoli, Inter e Juventus, la società ha annunciato che ci sarà una prelazione per i possessori della tessera del tifoso. I supporters potranno acquistare con 48 ore di anticipo i biglietti. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in occasione delle gare Salernitana – Napoli (in programma il 31 ottobre 2021), Salernitana – Juventus (in programma il 1° dicembre 2021) e Salernitana – Inter (in programma il 17 dicembre 2021) sarà riservato un diritto di prelazione all’acquisto di 48 ore per i possessori di Tessera del Tifoso della Salernitana (Happy Card ancora in corso di validità o Granata Card). La prelazione avrà una validità di 48 ore dall’inizio della prevendita».