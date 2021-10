Salernitana, che sfortuna: anche Bonazzoli finisce in infermeria Castori rischia di affrontare il match di La Spezia senza sette pedine

Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Franck Ribery che la Salernitana deve fare i conti con un nuovo infortunio. Federico Bonazzoli ha terminato anzitempo l’allenamento a causa di un trauma contusivo alla gamba destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. La speranza di Fabrizio Castori è che non si tratti di nulla di grave ma il percorso di avvicinamento al match in terra ligure non è dei più semplici. L'infermeria, infatti, è strapiena: Ruggeri ha svolto un lavoro atletico specifico, mentre Bogdan, Capezzi, Lassana Coulibaly, Gondo e Ribery (forte trauma contusivo alla caviglia destra) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Tra questi quasi tutti sono destinati ad alzare bandiera bianca a La Spezia. L'unico recuperabile, forse, potrebbe essere proprio Bonazzoli che, tuttavia, potrebbe andare al massimo in panchina. In avanti, dunque, Castori dovrà fare di necessità virtù, affidandosi alla coppia Simy-Djuric. Qualcosa in più se ne saprà domani pomeriggio quando la Salernitana riprenderà la preparazione al Mary Rosy.