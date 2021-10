Salernitana, Di Marzio: «Ribery a Salerno fa bene a tutto il calcio italiano» Il giornalista di Sky Sport: «Sta dimostrando di essere un campione in campo ed un leader fuori»

Nel suo libro “Gran Hotel calciomercato”, Gianluca Di Marzio racconta i segreti e i retroscena della fiera dei sogni. Un mondo fantastico e folle e soprattutto imprevedibile, come ha testimoniato anche l'arrivo di Franck Ribery alla Salernitana. «La bellezza del calciomercato è proprio non poter immaginare all’inizio di una campagna estiva Ribery alla Salernitana. Poi vedere che questo sogno per Salerno si può realizzare, testimonia l’unicità del calciomercato. Pensare a determinati campioni nella nella propria squadra, anche se non blasonata da coppe europee, è il bello del calcio mercato», ha affermato il giornalista di Sky Sport a margine della presentazione del suo libro in cittò. «Quindi pensare che fuoriclasse come come Franck Ribéry accettino di venire a Salerno per l’entusiasmo trascinante della gente è secondo me proprio il segreto anche di questo libro. Sono orgoglioso di essere stato tra i primi in Italia ad aver parlato di questa trattativa e soprattutto che Ribery stia dimostrando poi sul campo già in queste sue prime apparizioni di essere non solo un campione per quello che è il suo bagaglio tecnico ma proprio come come persona, come uomo trascinatore. Un leader, uno che richiama i compagni di squadra entrati negli spogliatoi per andare a salutare i tifosi. Avere persone di questo tipo non può che far bene alla piazza di Salerno ma anche a tutto il calcio italiano».