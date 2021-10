Salernitana, le ultime su Ribery e Bonazzoli verso La Spezia Allenamento pomeridiano per i granata. Rifinitura alle 10.30

È ripresa nel pomeriggio la preparazione della Salernitana. Al centro sportivo "Mary Rosy" i granata hanno sviluppato un'unica seduta, aperta da una fase di attivazione tecnica con palla seguita da esercitazioni tattiche situazionali. Franck Ribery prosegue nel lavoro atletico specifico in compagnia di Lassana Coulibaly e Matteo Ruggeri. Appare sempre più complicata la presenza del francese nella gara di La Spezia, in programma al "Picco" sabato (calcio d'inizio alle 15). Lo sguardo dello staff tecnico è rivolto anche agli impegni con l'Empoli (lunedì il via alla prevendita) e il Venezia.

Solo terapie per Federico Bonazzoli, out quindi verso la sfida con i liguri. Seduta fisioterapica anche per Leonardo Capezzi. Cedric Gondo e Joel Obi non figurano nel report giornaliero presentato dal club di via Allende: il centrocampista ha, quindi, superato il lieve trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Domani, a partire dalle 10.30, sarà rifinitura per la Salernitana prima della partenza per La Spezia, dove il Cavalluccio Marino affronterà la prima di tre sfide da punti pesanti in palio in chiave salvezza.