Spezia-Salernitana, i convocati: non c'è Veseli, granata con sette defezioni Il difensore, rientrato dalla Nazionale, attende l'esito del tampone

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Spezia e Salernitana. Granata con sette defezioni: oltre agli indisponibili Bogdan, Ruggeri, Lassana Coulibaly, Capezzi, Ribery e Bonazzoli, il tecnico granata deve fare a meno anche di Veseli. Il difensore non è stato convocato in quanto è in attesa del responso del tampone molecolare effettuato al rientro dagli impegni con la Nazionale albanese. Recuperano Obi e Gondo che in settimana avevano accusato degli acciacchi.

Di seguito la lista dei convocati per la sfida Spezia-Salernitana:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo.

DIFENSORI: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Djuric, Gondo, Simy, Vergani.