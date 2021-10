LIVE | Spezia-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

SPEZIA (3-4-3): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Maggiore, Salcedo; Antiste, Strelec, Nzola. In panchina: Zoet, Zovko, Manaj, Podgoreanu, Verde, Sher, Deloriè, Bertola. Allenatore: Thiago Motta

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M.Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Kastanos; Simy, Djuric. In panchina: Fiorillo, Russo, Aya, Jaroszynski, Zortea, Kechrida, Delli Carri, Schiavone, Gondo, Vergani. Allenatore: Castori

ARBITRO: Massa di Imperia - (assistenti Passeri e Lombardi – IV uomo: Maggioni – Var: Valeri – Avar: Lo Cicero).

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: granata in campo con il 4-3-1-2: davanti per la prima volta spazio a Djuric e Simy con Kastanos a supporto. Scelte obbligate anche in mediana: Di Tacchio sarà il perno centrale con Mamadou Coulibaly e Obi ai fianchi. Davanti a Belec linea a quattro formata da Gyomber, Strandberg, Gagliolo e Ranieri. Diverse novità, invece, nello Spezia dove giocano dal 1' Kovalenko, Salcedo e Strelec. Thiago Motta, che contro i granata si gioca la panchina, si affida al 3-4-3 (e non al 4-2-3-1 come ipotizzato inizialmente): Verde parte dalla panchina, al pari di Sher e Bertola.

La fotogallery a cura di Carlo Giacomazza