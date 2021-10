Spezia-Salernitana 2-1, Thiago Motta: «Bravi a crederci e a ribaltarla» « Non ho avvertito la pressione, dobbiamo affrontare tutte le partite come un’opportunità»

«Era una partita difficile, lo sapevamo dall'inzio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo preso una traversa ma poi abbiamo subito il gol. Siamo stati bravi a continuare a crederci e riprenderla». Così Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo conquistato sulla Salernitana. «Quelli che sono entrati hanno fatto bene, in un gruppo è così. Ma devo fare i complimenti a tutti. Sono convinto che sono i giocatori a fare la differenza più delle scelte dell’allenatore. Gyasi ha giocato terzino sinistro, non essendo il suo ruolo si è sacrificato tantissimo. Abbiamo bisogno di ragazzi così. Non so se lo riutilizzerò in questa posizione, oggi non ne avevamo uno di ruolo, ma sicuro lo schiererò di nuovo titolare. Pressione? Non ho avvertito la pressione, noi dobbiamo affrontare tutte le partite come un’opportunità per fare una buona prestazione. I ragazzi ora avranno tempo di riposarsi e poi inizieremo a pensare alla Sampdoria. La prepareremo con il lavoro e con la giusta concentrazione».