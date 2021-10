Salernitana, ribaltone in panchina: esonerato Castori, in arrivo Colantuono A sorpresa la società ha deciso per il cambio di allenatore

Fino a ieri sera l’idea era di concedere un’altra chance a Fabrizio Castori. Ma la notte deve aver portato consiglio ai dirigenti della Salernitana che, alla vigilia di due scontri salvezza contro Empoli e Venezia, hanno optato per il ribaltone: Fabrizio Castori non è più l’allenatore dei granata. Il tecnico ha pagato a caro prezzo la sconfitta di La Spezia. Non c’è ancora l’ufficialità ma la notizia dell’esonero è stata già comunicata al tecnico marchigiano che lascia Salerno dopo esser riuscito nell’impresa di riportare il cavalluccio marino in serie A. La sua avventura in massima serie s'interrompe dopo 6 sconfitte, una vittoria ed un pareggio. Un rendimento deludente, le cui responsabilità non sono soltanto sue: Castori ha pagato a caro prezzo le incertezze del pre-campionato ed un organico che - ieri in particolare - si sta rivelando deficitario per la serie A.

Al suo posto dovrebbe arrivare Stefano Colantuono che ha già allenato i granata tra il 2017 e il 2018. Quella sulla panchina dell’Arechi, tra l’altro, è stata proprio l’ultima avventura da allenatore per il romano che è reduce da una non esaltante esperienza come direttore tecnico della Sambenedettese. I rapporti con la Salernitana, nonostante le dimissioni rese nella stagione 2018, sono sempre rimasti buoni. Non a caso Colantuono era sugli spalti dell'Arechi lo scorso 29 agosto quando seguì dalla Tribuna dell'Arechi la sfida tra Salernitana e Roma. Adesso tornerà in via Allende da nuovo allenatore granata. Un'esperienza che gli consentirà di ritrovare quella serie A dalla quale manca dal 2016 quando era alla guida dell'Udinese. Nel massimo campionato di serie A l'allenatore romano ha collezionato 228 partite, conquistando 71 vittorie, 63 pareggi e 94 sconfitte. A lui, quasi sicuramente, spetterà il compito di provare a risollevare una Salernitana che, dopo la vittoria del Cagliari sulla Sampdoria, è scivolata nuovamente all'ultimo posto in classifica.