UFFICIALE. Salernitana, Stefano Colantuono è il nuovo allenatore granata Arriva la fumata bianca: l'ex Atalanta subentra a Fabrizio Castori

Nel giro di poche ore la Salernitana ha rivoluzionato tutto: via Fabrizio Castori, al suo posto arriva Stefano Colantuono. L'ufficialità è arrivata intorno alle 18.40 con una breve nota pubblicata sul sito ufficiale del club granata. «L’Us Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Stefano Colantuono e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra». Il tecnico domani sarà a Salerno per dirigere il suo primo allenamento ed iniziare a preparare la delicata sfida salvezza contro l'Empoli. In granata Colantuono ritrova quella serie A che gli manca dalla stagione 2016 quando era alla guida dell'Udinese ma nella quale vanta più di 200 panchine. Una chance importante per il tecnico romano che negli ultimi anni era rimasto un po' fuori dal giro: l'ultima esperienza, infatti, risale proprio alla stagione 2018/2019, quando rassegnò le dimissioni da allenatore della Salernitana. Ora da Salerno ripartirà una nuova sfida che avrà come obiettivo il tentativo di conquistare la salvezza del cavalluccio marino.