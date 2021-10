Salernitana: sospiro di sollievo per Gyomber, domani doppia seduta Recupera Ribery che sarà disponibile contro l'Empoli

Primo allenamento alla guida della Salernitana per Stefano Colantuono che, come era capitato al suo predecessore Fabrizio Castori, ha dovuto fare i conti con un'infermeria ancora affollata. Bonazzoli, Lassana Coulibaly e Ruggeri hanno svolto un lavoro atletico specifico. Bogdan, Capezzi e Strandberg (recupero atletico) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Le buone notizie riguardano Gyomber: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il difensore non ha evidenziato criticità all’adduttore sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate in settimana ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. È tornato a lavorare regolarmente in gruppo Ribery che sarà disponibile per la sfida di sabato contro l'Empoli.

I calciatori hanno aperto la seduta con un lavoro di ripristino atletico seguito da esercitazioni tattiche. Domani è in programma una doppia seduta di lavoro con inizio alle 10.