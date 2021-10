Salernitana, parte la nuova era: difesa a tre e Ribery seconda punta Domani test amichevole contro la Primavera

Potrebbe ripartire dal 3-5-2 la Salernitana di Stefano Colantuono. Il neo allenatore, che aveva visto giocare i granata contro la Roma e l'Atalanta proprio con questo modulo, sembra intenzionato a mutare la rotta ch'era stata intrapresa da Fabrizio Castori nelle ultime partite. Il tecnico marchigiano, infatti, aveva provato ad invertire il trend negativo, schierando la difesa a quattro ed un trequartista alle spalle dei due attaccanti. Colantuono, invece, potrebbe tornare all'antico, avanzando di qualche metro Ribery che nelle idee del nuovo allenatore può agire da seconda punta. Una soluzione che il tecnico romano intende provare sin da subito: domani, infatti, è in programma un test amichevole contro la Primavera proprio per sperimentare sul campo l'undici da mandare in campo nel doppio scontro salvezza contro Empoli e Venezia.

Ma anche oggi il neo allenatore della Salernitana approfitterà della doppia seduta di allenamento per conoscere meglio i suoi calciatori e capire su chi poter puntare in vista dei prossimi impegni. In avanti, ad esempio, se una maglia da titolare andrà a Ribery, per l'altra ci saranno in corsa Djuric, Bonazzoli, Gondo e Simy. L'infermeria, nel frattempo, si sta gradualmente svuotando: la risonanza a cui si è sottoposto Gyomber non ha evidenziato problemi per il difensore granata che dovrebbe essere dispobibile per il march contro l'Empoli. Da ieri, inoltre, è tornato a lavorare in gruppo Ruggeri, elemento che Colantuono potrebbe subito lanciare nella mischia come esterno sinistro di centrocampo.