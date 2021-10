Salernitana-Empoli, arbitrerà Doveri: ritrova i granata dopo 11 anni Sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Balsamo con Marchetti. Al Var Nasca-Paganessi

La gara Salernitana-Empoli, in programma sabato (ore 15) allo stadio Arechi e valida per la nona giornata del campionato di Serie A sarà diretta da Daniele Doveri di Roma. Sono quattro i precedenti del Cavalluccio Marino con il fischietto capitolino: l'ultimo è del 24 aprile 2010, Gallipoli-Salernitana 3-2 (trentasettesima giornata del campionato di Serie B). Tre sconfitte e una vittoria, il 2-0 Salernitana con il Martina nella Serie C1 (girone B) del 2007/2008. Doveri ritrova i granata dopo più di undici anni e in Serie A e sarà coadiuvato dagli assistenti, Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Davide Moro di Schio, con Matteo Marchetti di Ostia quarto ufficiale e il duo composto da Luigi Nasca di Bari e Giacomo Paganessi di Bergamo al VAR.

Le gare della Salernitana diretta da Doveri

30/3/2008: Salernitana-Martina 2-0 (Serie C1 - girone B 2007/2008)

29/8/2009: Ancona-Salernitana 2-0 (Serie B 2009/2010)

6/2/2010: Modena-Salernitana 1-0 (Serie B 2009/2010)

24/4/2010: Gallipoli-Salernitana 3-2 (Serie B 2009/2010)