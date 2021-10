Salernitana, altro stop: Mamadou Coulibaly salterà la sfida con l'Empoli Quanti grattacapi per Colantuono verso la gara con i toscani, decisiva nel cammino salvezza

Ancora un infortunio in casa Salernitana verso la sfida con l'Empoli. Nell'allenamento mattutino si è fermato Mamadou Coulibaly. Il centrocampista senegalese non ha terminato la seduta a causa di un risentimento al retto femorale destro. Lo staff tecnico granata valuterà la condizione fisica di Coulibaly nelle prossime 48 ore. Quanto riportato dal Cavalluccio Marino nella nota ufficiale pone l'uscita del mediano dai giochi di formazione per la gara contro i toscani, decisiva in chiave salvezza. Nella giornata di ieri Stefano Colantuono aveva perso anche Matteo Ruggeri. L'esterno di San Giovanni Bianco ha svolto terapie in compagnia di Luka Bogdan e Leonardo Capezzi. Provano ad accelerare Lassana Coulibaly, Norbert Gyomber, Joel Obi e Stefan Stranderg, ma hanno svolto solo lavoro atletico specifico in mattinata. Tanti grattacapi per Colantuono verso il nuovo esordio sulla panchina della Salernitana. Seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da esercitazioni tattiche per i granata, che si ritroveranno domattina, a partire dalle 10.30, al centro sportivo "Mary Rosy" per la seduta di rifinitura. Sabato (ore 15) la gara contro l'Empoli all'Arechi.