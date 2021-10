Salernitana-Empoli, recuperano Strandberg ed Obi: i convocati di Colantuono Sette assenti per il tecnico granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Empoli. L'allenatore recupera in extremis Strandberg e Obi ma deve fare a meno di Ruggeri, Veseli, Bogdan, Gyomber, Mamadou Coulibaly, Lassana Coulibaly e Capezzi.

Di seguito la lista dei convocati per il match dell'Arechi:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo.

DIFENSORI: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.