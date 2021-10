Salernitana, testa al Venezia: Colantuono valuta il ritorno al 4-3-1-2 Possibili chance dal 1' per Zortea, Obi, Bonazzoli e Djuric

Non c'è un istante di tregua per la Salernitana che dopo la pesante sconfitta subita in casa contro l'Empoli, martedì tornerà in campo per la sfida al Venezia. I granata questa mattina hanno effettuato una seduta di scarico al Mary Rosy che è servita per analizzare ciò che non ha funzionato contro i toscani ma anche per iniziare a preparare il match in Laguna. Rispetto alla formazione schierata sabato all'Arechi, Colantuono dovrebbe cambiare modulo ed uomini. Probabile l'impiego della difesa a quattro con Zortea che potrebbe avere una chance dal 1' come esterno destro. Al centro Gagliolo dovrebbe far coppia con Strandberg mentre Ranieri agirà sull'out mancino. A centrocampo potrebbe partire titolare Obi mentre in avanti non è da escludere l'impiego della coppia Djuric-Bonazzoli. Colantuono, infatti, dovrà anche gestire le forze, consideto che domenica si giocherà la terza partita in otto giorni. L'infermeria, intanto, continua ad essere piena: anche al "Penzo" il tecnico dovrà fare i conti con l'emergenza. Alla ripresa Lassana Coulibaly e Gyomber hanno svolto un lavoro differenziato, mentre Bogdan, Mamadou Coulibaly, Capezzi e Ruggeri hanno svolto fisioterapia. Di questi soltanto Gyomber ha qualche chance di recuperare per Venezia ma l'ultima parola spetterò allo staff medico. Domani mattina alle 9 i granata effettueranno la rifinitura pre-gara. Poi è prevista la partenza per Venezia dove martedì sera la Salernitana affronterà un'altra partita da dentro o fuori.