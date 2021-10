Venezia-Salernitana, recupera Gyomber: i convocati granata Il cavalluccio marino in Laguna dovrà fare a meno di sei indisponibili

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Venezia e Salernitana. Degli indisponibili, dunque, il tecnico granata recupera soltanto Gyomber che si giocherà una maglia da titolare con Zortea come terzino destro. In rampa di lancio anche Obi, Bonazzoli e Djuric. Restano a casa Mamadou e Lassana Coulibaly, Ruggeri, Capezzi, Veseli e Bogdan.

Di seguito la lista dei convocati da Stefano Colantuono per il match Venezia-Salernitana:

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo.

DIFENSORI: Aya, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Ranieri, Strandberg;

CENTROCAMPISTI: Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Obi, Schiavone, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Ribery, Simy, Vergani.