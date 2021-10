Venezia-Salernitana 1-2, Schiavone-gol al 95': blitz granata in Laguna Il cavalluccio marino vince in rimonta al "Penzo" e scaccia la crisi

La Salernitana sbanca in rimonta il campo del Venezia. A decidere la sfida del "Penzo" il gol di Schiavone al 95'. La squadra di Colantuono ha avuto il merito di non disunirsi dopo essere andata sotto al 14' del primo tempo per il gol segnato da Aramu. Con il passare dei minuti la Salernitana, trascinata da Ribery, ha ritrovato fiducia, riuscendo a pareggiare i conti già al 16' della ripresa con Bonazzoli, bravo a sfruttare un assist del francese. Quattro minuti dopo il numero 7 granata ha regalato la superiorità numerica al cavalluccio marino, facendosi atterrare da Ampadu (rosso diretto). Proprio quando la sfida sembrava destinata a finire in parità, Schiavone ha sfruttato un'uscita errata di Romero, depositando in fondo al sacco la palla del 2-1.

VENEZIA-SALERNITANA 1-2

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro (21' st Haps); Crnigoj, Busio, Kiyine (11' st Tessmann); Forte (21' st Henry), Aramu (1' st Ampadu) Okereke (28' st Svoboda). In panchina: Mäenpää, Ebuehi, Modolo, Heymans, Peretz, Bjarkason, Sigurðsson. Allenatore: Zanetti.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber (41' st Gagliolo), Strandberg, Ranieri; Obi (30' st Kechrida), Di Tacchio, Kastanos (20' st Schiavone); Ribery; Djuric (30' st Simy), Bonazzoli (30' st Gondo). In panchina: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Aya, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

RETI: 14' pt Aramu (V), 16' st Bonazzoli (S), 50' st Schiavone (S)

NOTE. Espulso al 21' st Ampadu (V). Ammoniti: Busio (V), Bonazzoli (S), Mazzocchi (V), Di Tacchio (S), Zortea (S). Angoli: 4-5. Recupero: 2' pt - 5' st

51' - Triplice fischio: è finita al "Penzo", la Salernitana batte 2-1 il Venezia.

50' - GOL SALERNITANA - Cross dalla sinistra di Zortea, Romero sbaglia l'uscita, Simy tocca di testa, Schiavone la spinge in fondo al sacco.

48' - Ammonito Zortea.

46' - Sponda di Simy per Zortea che tenta la conclusione: palla alta sulla traversa.

45' - 5' di recupero.

41' - Ultimo cambio per la Salernitana: fuori Gyomber, dentro Gagliolo.

38' - Venezia vicinissimo al gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Svoboda controlla in area e tira, palla deviata in calcio d'angolo.

35' - Ribery se ne va sulla corsia di sinistra, palla al centro per Gondo che tenta la conclusione a volo: palla sul fondo.

32' - Punizione di Busio, testa di Svoboda, palla alta sulla traversa.

30' - Triplo cambio nella Salernitana: Simy al posto di Djuric; Gondo al posto di Bonazzoli e Kechrida al posto di Obi.

28' - Cambio nel Venezia: entra Svoboda esce Okereke.

21' - Ampadu ferma in maniera fallosa Ribery: rosso diretto per il calciatore del Venezia. Decisione confermata anche dal Var.

20' - Cambio nella Salernitana: esce Kastanos, entra Schiavone. Nel Venezia esce Forte entra Henry. Molinaro lascia il campo per Haps.

18' - Salernitana pericolosa: Bonazzoli s'invola sulla sinistra, palla al centro per Obi, Romero lo anticipa in uscita bassa.

16' - GOL SALERNITANA - Invenzione di Ribery che appoggia per Bonazzoli, l'attaccante controlla e fredda Romero sul primo palo.

15' - Ammonito Ampadu.

14' - Ammonito Mazzocchi.

11' - Cambio nel Venezia: fuori Kiyine, dentro Tessmann.

9' - Strappo di Zortea che penetra in area di rigore, palla al centro per Ribery che calcia da posizione defilata, Romero respinge.

8' - Busio prova a sorprendere la Salernitana ma la conclusione del calciatore del Venezia termina a lato.

6' - Ci prova Bonazzoli con una conclusione dal cuore dell'area di rigore, palla alta.

1' - Esce Aramu, entra Ampadu nel Venezia.

SECONDO TEMPO

46' - Ammonito Bonazzoli.

46' - Salernitana ancora pericolosa: Djuric controlla, si gira in area e calcia: Romero para in due tempi.

45' - 2' di recupero

43' - Contropiede del Venezia che approfitta di un errore di Bonazzoli, Okereke riparte e dal limite tenta la conclusione a giro, Belec respinge.

37' - Obi appoggia per Ribery che tenta la conclusione dal limite, palla alta.

35' - Ancora Salernitana pericolosa: cross di Zortea, testa di Djuric, miracolo di Romero.

28' - Salernitana percolosa: Djuric appoggia per Bonazzoli che calcia di prima intenzione, palla deviata in angolo.

25' - Okereke si accentra dalla sinistra e calcia: Belec blocca.

20' - Bonazzoli cambia campo per Ranieri che scodella al centro, il numero 9 della Salernitana prova a rimetterla al centro di prima intenzione ma la palla è troppo forte.

14' - GOL VENEZIA - Eurogol di Aramu che sfrutta un velo di Okereke su assist di Molinaro e trafigge con un bolide Belec.

12' - Ci prova Di Tacchio con una conclusione dalla distanza, Romero blocca.

10' - Ammonito Busio per una trattenuta su Ribery.

7' - Azione insistita della Salernitana nell'area di rigore lagunare, ci prova Ribery di testa, poi la palla arriva a Kastanos che calcia di poco a lato.

5' - Punizione di Aramu, palla alta sulla traversa.

3' - Primo tentativo della Salernitana: botta di Kastanos, Romero si distende e salva, sulla ribattuta Djuric non riesce a calciare.

1' - Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: granata in campo con il 4-3-1-2. L'unica novità è rappresentata dall'impiego di Zortea come terzino destro; Gyomber e Strandberg sono i centrali e Ranieri il terzino sinistro. In mediana Di Tacchio sarà il perno centrale con Obi e Kastanos ai suoi fianchi. In avanti Djuric e Bonazzoli con Ribery a supporto. Diverse novità, invece, nel Venezia. Nel 4-3-1-2 dei lagunari Aramu sarà trequartista alle spalle di Forte ed Okereke.

