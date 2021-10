Venezia-Salernitana 1-2, Ribery: «Mentalità giusta, felice per i tifosi» Il capitano dei granata: «Siamo riusciti a cancellare la sconfitta subita con l'Empoli»

«Sono contento di questa vittoria. Sono arrivato a Salerno con un po' di ritardo dal punto di vista fisico. Ora sto meglio e mi sento felice. Sono contento per la squadra e per i tifosi e anche di aver trovato questo ritmo. Volevamo vincere e ci siamo riusciti. Non c'è mai una partita facile, sono tutte sfide difficili. Ma quella di stasera deve essere la nostra mentalità. Sabato contro l'Empoli abbiamo sbagliato il primo tempo, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che non potevamo sbagliare. E adesso ci siamo riusciti». Così Franck Ribery, capitano della Salernitana, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo dei granata a Venezia