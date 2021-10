Venezia-Salernitana 1-2, Zanetti schiuma rabbia: «Condizionati dall'arbitro» Il presidente dei lagunari: «E' successa la stessa cosa dello scorso anno a Salerno»

Schiuma rabbia il Venezia per il ko subito contro la Salernitana. La formazione veneta recrimina per le decisioni prese dal direttore di gara e, in particolare, per l'espulsione di Ampadu. «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, era normale poi che avessero un ritorno di foga. Purtroppo siamo rimasti in dieci e questo ha condizionato la gara», il commento del tecnico del Venezia, Paolo Zanetti ai microfoni di Dazn. «Noi in panchina avevamo mille telefonini, è evidente che Ampadu aveva preso la palla. Questi sono punti importanti, queste cose non devono accadere in serie A. Questa sconfitta è pesante ma deve darci stimoli. Il campionato è ancora lungo, al momento siamo ancora salvi». Duro anche il commento del presidente Duncan Niederauer. «Non parlo mai delle partite, lascio sempre che lo facciano calciatori e allenatori. Ma questa è la stessa cosa che è successa con la Salernitana lo scorso anno, ci è stato portato via il match dalle decisioni dell'arbitro. La cosa che chiediamo è di rivedere le immagini, per me quel fallo non era nemmeno da ammonizione. Ci hanno fatto giocare in dieci una partita importantissima».