Salernitana: Colantuono ritrova Veseli, in cinque ancora ai box Il difensore è guarito dal Covid e dovrà effettuare un lavoro atletico individuale

Va gradualmente svuotandosi l'infermeria della Salernitana. Il club granata si appresta, infatti, a riabbracciare Frédéric Veseli. Il difensore è risultato negativo all'ultimo tampone molecolare e, dopo lo stop forzato, inizierà un percorso di lavoro atletico individuale per recuperare la miglior condizione. Restano ancora ai box Luka Bogdan, Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly che hanno svolto un lavoro atletico specifico e per i quali i tempi di recupero non dovrebbero essere lunghissimi. Più serie, invece, le condizioni di Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, alle prese con problemi muscolari e che questo pomeriggio alla ripresa della preparazione hanno svolto una seduta di fisioterapia.

I calciatori impegnati nella sfida di Venezia hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare mentre il resto della squadra ha effettuato un lavoro di forza seguito da partitine. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle 10.