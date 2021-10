Salernitana: riecco Veseli, ma il difensore lavora a parte Attesa derby: nessun recupero, almeno per il momento, per la sfida con il Napoli

Frederic Veseli ha messo alle spalle la positività al covid e nella giornata di ieri il difensore è tornato al centro sportivo Mary Rosy dopo l'esito negativo al tampone, che ha consentito il rientro e l'avvio della nuova preparazione, di fatto, per tornare davvero a disposizione dello staff tecnico della Salernitana. Veseli ha svolto lavoro atletico individuale: si allena a parte per trovare, giorno dopo giorno, la condizione migliore e il ritorno in campo. Nel tentativo di accelerazione si confermano Luka Bogdan, Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly, ma i nomi dei tre calciatori figurano sempre nella lista di chi svolge lavoro atletico specifico nel quartier generale, a distanza dal gruppo granata, nuovamente diviso in giornata tra quelli che sono scesi in campo al "Penzo", nel successo in rimonta contro il Venezia (1-2), e chi invece ha seguito da bordocampo o in tribuna la gara con i veneti. Altra giornata di terapie per Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, out verso il derby. Riscaldamento tecnico e partitina per chiudere con il ritorno al "Mary Rosy" fissato per le 10.30 di domani, quando il Napoli entrerà ancora di più nel mirino del Cavalluccio Marino, che questa sera seguirà dalla tv gli azzurri, impegnati nel posticipo del turno infrasettimanale contro il Bologna al "Maradona". L'attesa del derby aumenta di ora in ora: già 13100 i biglietti venduti per seguire Salernitana-Napoli dagli spalti dell'Arechi.