LIVE | Salernitana-Napoli, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Napoli

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyombér, Strandberg, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Bonazzoli, Gondo. A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Djuric, Aya, Obi, Kechrida, Simy, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Mertens, Lozano. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Lobotka, Petagna, Elmas, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Fabbri di Ravenna (assistenti: Tegoni e Vecchi - IV uomo: Pezzuto. Var: Banti - Avar: Alassio)

IL PRE-GARA. Due sorprese per parte rispetto alle anticipazioni della vigilia: nella Salernitana gioca Schiavone ma al posto di Obi e non di Kastanos; in avanti è Gondo a far coppia con Bonazzoli (panchina per Djuric). Nel Napoli, oltre all'infortunato Osimhen, panchina per Insigne al quale viene preferito Lozano.