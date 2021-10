Salernitana-Napoli, in 18mila all'Arechi: stadio blindato e massima allerta VIDEO - Entusiasmo all'arrivo del pullman della formazione granata

Circa 200 tifosi hanno atteso all'esterno dell'Arechi l'arrivo del pullman della Salernitana. Il bus sociale, scortato da auto e motorini, è arrivato in via Allende intorno alle 16.45. Tanti altri sostenitori erano già all'interno dello stadio da dove hanno fatto sentire il proprio calore ai propri beniamini. Per il derby con il Napoli, che ritorna in serie A dopo 73 anni, sono attesi 18mila spettatori. Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine: oltre 200 uomini stanno presidiando sia l'area attorno all'Arechi che il percorso che conduce allo stadio. Presidiati anche i cavalcavia del raccordo autostradale Salerno-Avellino e gli svincoli della tangenziale. La situazione viene monitorata dall'alto anche con l'ausilio di un elicottero che sta sorvolando la città dalle 15. Controlli anche all'uscita della tangenziale dove gli agenti controllano la provenienza dei tifosi.

Nel complesso sono oltre 200 gli uomini impegnati nel piano sicurezza predisposto dalla Questura per il derby Salernitana-Napoli. In sede di Gos, inoltre, è stato chiesto alla società granata di realizzare delle zone cuscinetto sia nel settore Tribuna che nei Distinti, che saranno utilizzate in caso di necessità. La speranza, naturalmente, è che non ce ne sia bisogno e che i 18mila spettatori presenti all'Arechi possano vivere una giornata all'insegna del divertimento e dello sport.