Salernitana-Napoli 0-1, Spalletti: «I granata hanno giocato una grande partita» Il tecnico degli azzurri: «La vittoria è stata in bilico fino alla fine»

«Nella prima frazione ho scelto Mertens. Sapevamo però che c’era la necessità di sostituirlo perché mancava da tempo nella partita intera. Petagna ci ha dato una mano sia in fase offensiva che difensiva, se gestivamo la palla meglio in superirorità numerica non vi era il ritorno della Salernitana». Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo conquistato nel derby di Salerno. «I granata hanno disputato una bella prova, la vittoria è stata in bilico fino alla fine anche perché entrambe avevano bisogno dei tre punti. Io sono orgoglioso di essere stato accettato in un gruppo di ragazzi fantastici e seri, reggono botta quando si alza l’asticella perché vogliono il bene della nostra società. Noi vogliamo restituire il bene che ci danno i nostri tifosi. La trattenuta di Koulibaly c’è stata, è giusto che decida l’arbitro».

Sul mancato impiego di Insigne: «Lorenzo ha un affaticamento muscolare e rischia di farsi male. Schierarlo per quaranta minuti forse sarebbe stato un rischio, rispetto a quindici minuti. Nel caso in cui la squadra avesse avuto bisogno di qualità poteva essere un’ipotesi. Ho deciso di lasciarlo fuori evitando qualsiasi rischio. Stamani nel risveglio muscolare mi ha detto che lo sentiva impastato ma ho fatto decidere lui se giocare o meno. Lui da calciatore maturo ha deciso di voler entrare in caso di bisogno».