Salernitana-Napoli 0-1, Zielinski: «Dal pubblico dell'Arechi spinta fortissima» Il polacco elogia i tifosi granata: «La loro squadra ha dimostrato cuore e grinta»

«È stata una partita difficile, dispiace aver sbagliato un gol facile nel primo tempo. Abbiamo giocato bene e siamo contenti perché abbiamo vinto. Mancanza di Osimhen? Secondo me la Salernitana era messa bene in campo specialmente in difesa, ci è mancato spesso il passaggio decisivo ma l’importante è che torniamo a Napoli con i tre punti del derby. Si parla di scudetto nello spogliatoio? Siamo forti e ne siamo consapevoli. Dobbiamo continuare su questa strada, vogliamo sognare lo scudetto che tutti sperano». Così Piotr Zielinski, match winner all'Arechi, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo del Napoli sulla Salernitana. Il calciatore polacco ha parlato anche dell'ambiente: «Ma avete visto che ambiente a Salerno? Spingono tanto e la loro squadra ha dimostrato cuore e grinta. Li hanno spinti tantissimo».