Salernitana, emergenza a centrocampo: in tre disponibili per la Lazio Kastanos si scusa sui social: «Rientrerò con la voglia giusta per centrare l'obiettivo»

Il rosso rimediato contro il Napoli da Grigoris Kastanos complica la situazione della Salernitana che domenica contro la Lazio avrà gli uomini contati in mezzo al campo. Con il cipriota squalificato e Mamadou Coulibaly, Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly ancora ai box, Stefano Colantuono potrà contare soltanto su Joel Obi, Francesco Di Tacchio e Andrea Schiavone. Probabile, a questo punto, che l'allenatore della Salernitana possa adattare qualche pedina a partita in corso, in modo da fronteggiare al meglio l'emergenza. Intanto, attraverso il suo profilo Instagram, Kastanos si è scusato con i tifosi granata per l'ingenuità commessa nel corso del derby campano. «Tanto lavoro, sacrificio, lottare su ogni palla. Ora devo stare fuori una giornata per un brutto fallo. Però rientrerò con la voglia giusta per raggiungere il nostro obiettivo. Grazie per il vostro sostegno», ha commentato il calciatore di proprietà della Juventus che tornerà disponibile a partire dalla sfida-salvezza contro la Sampdoria in programma dopo la sosta.