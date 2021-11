Salernitana, alla ripresa test per Lassana Coulibaly e Capezzi Colantuono spera di recuperare almeno uno dei due centrocampisti per la sfida alla Lazio

Il ko subito dal Cagliari a Bologna ha reso meno amara la sconfitta subita dalla Salernitana nel derby contro il Napoli. La classifica, infatti, è rimasta pressocché invariata ed i granata, penultimi, sono in piena corsa per la lotta salvezza. È chiaro che, adesso, la formazione di Stefano Colantuono dovrà riuscire a dare una sterzata alla stagione per evitare di arrivare al giro di boa troppo staccata rispetto alla zona salvezza. Domenica il cavalluccio marino sarà di scena in casa della Lazio, sfida dal sapore particolare soprattutto per le vicende del passato che hanno caratterizzato la doppia proprietà. Dopo la sosta, poi, il calendario offrirà altri due scontri salvezza contro Sampdoria e Cagliari. La società granata spera di arrivare al meglio alla doppia sfida, magari recuperando dall'infermeria qualche pedina importante. Già oggi, per la verità, saranno monitorate le condizioni di Lassana Coulibaly e di Capezzi. I due calciatori sono reduci da un lungo stop ma sono sulla via del recupero. Lo staff medico monitorerà le loro condizioni per capire se all'Olimpico possano essere almeno convocati. Contro i biancocelesti, infatti, la Salernitana dovrà fare i conti con un'emergenza a centrocampo che si è ampliata a causa dell'espulsione di Kastanos. Colantuono, dunque, alla ripresa della preparazione proverà a verificare le condizioni di Coulibaly e di Capezzi per capire a che punto sia il percorso di recupero dei due centrocampisti. L'obiettivo, in ogni caso, è ridurre al massimo il rischio di possibili ricadute. Il via libera, dunque, arriverà soltanto in caso di completo recupero.