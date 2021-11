Lazio-Salernitana, venduti 3mila biglietti in 3 ore: sarà esodo granata Ancora disponibili poco più di mille tagliandi per il match dell'Olimpico

La tifoseria della Salernitana si prepara a far registrare un nuovo esodo. In meno di tre ore, infatti, sono stati venduti 3000 biglietti per il settore ospiti dello stadio Olimpico dove domenica i granata affronteranno la Lazio. L'inizio della prevendita, inizialmente previsto per la giornata di giovedì, è stato anticipato di 48 ore. E i tifosi del cavalluccio marino hanno subito preso d'assalto i punti vendita abilitati ed il sito del circuito che eroga i tagliandi. Dei 4300 biglietti disponibili per il settore Distinti-Sud Ovest, al momento, ne restano ancora circa 1300. Numeri importanti che potrebbero spingere la Lazio ad aprire anche parte della Curva Sud in modo da garantire qualche altro migliaio di biglietti al pubblico di fede granata. Per il match dell'Olimpico, tra l'altro, non sono state applicate limitazioni: i tifosi salernitani, quindi, potranno acquistare liberamente anche i biglietti di altri settori.