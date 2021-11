Salernitana: Capezzi e L.Coulibaly ancora a parte, si ferma Gondo Infermeria piena in vista del match in casa della Lazio

La speranza era di recuperare qualche pedina dall'infermeria. Ma in vista della sfida in programma domenica all'Olimpico, Stefano Colantuono rischia di dover fare a meno di un altro calciatore importante. Cedric Gondo, alla ripresa, si è sottoposto ad una seduta di fisioterapia a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro. Insieme a lui sono stati affidati alle cure dei terapisti anche Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, per i quali i tempi di recupero sono più lunghi. Da capire, invece, se uno tra Leonardo Capezzi e Lassana Coulibaly riuscirà a stringere i denti: i due centrocampisti, al pari di Luka Bogdan, hanno svolto un lavoto atletico specifico. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per capire se riusciranno ad accomodarsi almeno in panchina.

Gli uomini di Stefano Colantuono sul prato del Mary Rosy hanno aperto la seduta con un lavoro di attivazione e mobilità in palestra prima di essere divisi in due gruppi. I granata impegnati nella gara di domenica hanno svolto un lavoro aerobico rigenerativo mentre il resto della squadra è stata impegnata con esercitazioni per il possesso palla prima di concludere la seduta con una partitina finale.

Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 10:30.