Cessione Salernitana, 13 giorni al gong: depositato il progetto di bilancio Proseguono le interlocuzioni con i tre gruppi interessati all'acquisto del club granata

I granelli di sabbia stanno scorrendo sempre più veloci nel collo della clessidra. Ma a meno di due settimane dal gong, il futuro societario della Salernitana non è stato ancora delineato. Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, i trustee incaricati di cedere la società granata entro il 31 dicembre, stanno continuando le interlocuzioni con i tre gruppi che hanno manifestato un interesse concreto per la Salernitana. Da ieri è stato reso caricato nella data room anche il progetto di bilancio redatto dall'amministratore unico Ugo Marchetti per consentire ai soci (in questo caso Widar Trust e Melior Trust) di approvare il bilancio. Uno step considerato molto importante per la presentazione delle offerte e che, quindi, era particolarmente atteso anche dai potenziali acquirenti. Da quanto si apprende il progetto di bilancio non avrebbe riservato grosse sorprese e sarebbe in linea con quelle che erano le aspettative generali.

In queste settimane Paolo Bertoli e Susanna Isgrò hanno proseguito le interlocuzioni con i tre gruppi che già in passato avevano mostrato un forte interesse per la Salernitana. Salvo sorprese, dunque, è da questo trittico che potrebbe arrivare un'offerta vincolante d'acquisto. Uno step che non dovrebbe arrivare prima del 15 novembre: è probabile, infatti, che i potenziali acquirenti si prendano tutto il tempo disponibile prima di presentare la propria offerta. L'impressione, però, è che stavolta non si andrà oltre il termine fissato: gli investitori, nel corso delle interlocuzioni avute, avrebbero manifestato la volontà di chiudere in tempi rapidi, in modo da poter incidere subito sulla gestione futura della squadra. A gennaio, d'altronde, ci sarà il calciomercato che potrebbe risultare molto importante per una società che intende rinforzarsi per provare a conservare la categoria.

Due dei gruppi che al momento hanno manifestato un forte interesse per la Salernitana sono stranieri mentre un terzo è italiano. Se al 15 novembre dovesse arrivare una sola offerta ritenuta congrua si procederà all'assegnazione; viceversa sarà bandita una gara. Insieme all'offerta dovrà essere depositata anche una caparra. L'irrevocabilità dell'offerta varrà fino al 15 dicembre, termine ultimo entro il quale i trustee dovranno decidere se accettare o rigettare le proposte.