Salernitana, ecco i mini abbonamenti per Sampdoria, Juventus ed Inter La vendita partirà il 4 novembre per i possessori di tessera e vecchi abbonati, il 10 per gli altri

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che sono stati predisposti i mini-abbonamenti per le ultime gare del girone d’andata: Salernitana-Sampdoria (in programma il 21 novembre alle ore 15:00), Salernitana-Juventus (in programma il 30 novembre alle ore 20:45) e Salernitana-Inter (in programma il 17 dicembre alle ore 20:45).

I mini abbonamenti saranno in vendita esclusivamente nei punti vendita abilitati VivaTicket sul territorio nazionale mentre non sarà possibile acquistarli online.

Gli abbonati alla stagione 2019/2020 e i possessori di Granata Card o Happy Card in corso di validità potranno usufruire del diritto di prelazione dalle 9 del 4 novembre fino alle 23:59 del 9 novembre. La vendita libera partirà dal 10 novembre fino alle 23:59 del 15 novembre.

Prezzi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: intero € 264 + € 6,00 - ridotto € 155 + € 5,00

Tribuna Verde Sud/Nord: intero € 175 + € 5,00 € - ridotto 105 + € 5,00

Tribuna Azzurra intero € 145 + € 5,00 - ridotto € 83 + € 4,00

Distinti intero € 120 + € 5,00 - ridotto € 68 + € 3,00

Curva Sud € 95 + € 4,00

Il mini abbonamento sarà stampato su biglietto tradizionale e non smaterializzato per cui non c’è nessuna possibilità di ristamparlo. In caso di smarrimento, danneggiamento o furto non sarà possibile quindi stampare nuovamente l’abbonamento.