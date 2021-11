Lazio-Salernitana: sold-out il settore ospiti, arrivano altri biglietti La società biancoceleste ha concesso anche parte della Curva Sud: all'Olimpico 7mila salernitani

I 4300 biglietti per il settore ospiti dello stadio "Olimpico" sono terminati in meno di ventiquattr'ore. I tifosi della Salernitana hanno polverizzato la scorta di tagliandi messa a disposizione dalla Lazio. Ma la società biancoceleste, proprio in considerazione dell'elevata richiesta proveniente da Salerno, ha scelto di destinare anche una parte della Curva Sud ai sostenitori del cavalluccio marino. «La S.S. Lazio comunica che, in giornata verrà aperta solo ed esclusivamente ai tifosi della Salernitana, una parte della Curva Sud in virtù del fatto che il settore ospiti è attualmente esaurito e viste le ulteriori richieste ricevute. Si ricorda ai tifosi della Lazio di non acquistare i tagliandi della Curva Sud poichè è stato autorizzata l'apertura del settore solo come ampliamento del settore ospiti», si legge nella nota diffusa sul sito ufficiale della Lazio che ha messo a disposizione altri 2700 biglietti per i tifosi della Salernitana. Se anche i tagliandi di Curva Sud dovessero andare sold out, all'Olimpico ci saranno almeno 7mila cuori granata.