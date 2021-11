Salernitana: Lassana Coulibaly torna in gruppo, migliora Gondo Infortunio alla mano per il terzo portiere Russo

Finalmente una buona notizia. Lassana Coulibaly è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo e domenica potrebbe accomodarsi in panchina nel match contro la Lazio che la Salernitana disputerà allo stadio Olimpico. Il calciatore si era infortunato in occasione del match contro il Genoa ed era stato costretto a mordere il freno per circa un mese. Migliorano anche le condizioni di Cedric Gondo che, dopo aver svolto fisioterapia per un affaticamento muscolare, oggi ha lavorato a parte insieme a Luka Bogdan e Leonardo Capezzi. Continua il percorso di recupero, invece, per Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri che hanno svolto fisioterapia. Alla lista degli infortunati si è aggiunto anche il terzo portiere Antonio Russo che ha riportato una frattura al quinto dito della mano sinistra che lo costringerà a stare ai box per qualche settimana; al suo posto è stato richiamato in gruppo Jacopo De Matteis che farà da terzo portiere.

Oggi, intanto, la Salernitana ha svolto una doppia seduta di lavoro sul campo del “Mary Rosy”. Questa mattina gli uomini di Stefano Colantuono hanno svolto un lavoro di potenziamento muscolare seguito da esercizi per la velocità. Nel pomeriggio i granata sono stati impegnati con esercitazioni tecnico-tattiche prima di concludere la seduta con una serie di partitine. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle 10:30.