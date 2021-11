Lazio-Salernitana, la gara sarà diretta da Rapuano Bilancio di otto vittorie, un pareggio e tre sconfitte con il fischietto romagnolo

Il match Lazio-Salernitana, in programma domenica (ore 18) allo stadio Olimpico e valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini, che ha già arbitrato dodici gare del Cavalluccio Marino (tre in Serie C, otto in B, una in A, l'esordio di Bologna).

Bilancio di otto vittorie, un pareggio e tre sconfitte con Rapuano per i granata. Il fischietto della sezione romagnola sarà coadiuvato dagli assistenti, Andrea Zingarelli di Siena e Oreste Muto di Torre Annunziata, e dal quarto ufficiale, Gianpiero Miele di Torre Annunziata, con il duo composto da Davide Massa e Giacomo Paganessi al VAR.