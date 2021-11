Lazio-Salernitana, 8281 giorni dopo in A: le curiosità Granata senza gol nei primi 30 minuti di gioco. Sfida agli ex

Domenica (ore 18) all'Olimpico andrà in scena la quinta gara in Serie A tra la Lazio e la Salernitana. Riecco la sfida in massima serie 8281 giorni dopo. Equilibrio nei precedenti: due vittorie casalinghe dei biancocelesti, due successi interni dei granata. La Salernitana andrà a caccia della continuità tecnica e spicca l'assenza dei gol del Cavalluccio Marino nei primi 30 minuti di gioco in campionato.

Gli ex - Nella Lazio spiccano Jean-Daniel Akpa-Akpro, debuttante in B con la Salernitana proprio nella prima avventura di Stefano Colantuono sulla panchina dei granata. Tra le fila dei capitolini ci sono anche Luiz Felipe e André Anderson, decisivo per il ritorno in A della Salernitana.

Maurizio Sarri e Akpa-Akpro hanno presentato la sfida di domenica subito dopo il match pareggiato a Marsiglia.