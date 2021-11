Verso Lazio-Salernitana: Ribery torna in gruppo, ma resta in dubbio Si allenano con i compagni anche Bogdan e Gondo. Capezzi ancora a parte

Franck Ribery torna a disposizione di Stefano Colantuono. Il francese è rientrato in gruppo nell'allenamento mattutino, sviluppato dalla Salernitana al centro sportivo "Mary Rosy", ma resta il dubbio sulla condizione fisica. Si conferma il rebus Ribery, quindi, per la sfida con la Lazio nonostante lo sprint delle ultime ore dopo il lavoro differenziato della giornata di ieri.

Dal primo minuto o ingresso nel corso del match dell'Olimpico: il tecnico dovrà valutare la miglior soluzione, ma intanto ritrova l'ex Fiorentina in gruppo. Si sono allenati con i compagni anche Luka Bogdan e Cedric Gondo, titolare nel derby con il Napoli e nuovamente jolly tra le opzioni per Colantuono.

Ancora lavoro specifico per Leonardo Capezzi e terapie per Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri. L'esterno e i due centrocampisti proveranno a recuperare nel corso della pausa nazionali, utile per tornare quanto prima in gruppo. In mattinata i granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni tecnico-tattiche. Domani, alle 10.30, sarà rifinitura alla vigilia di Lazio-Salernitana.